Mersin'de kusurlu motosiklet sürücülerine ceza
Mersin'de, bin 149 motosiklet sürücüsüne 630 bin 696 lira ceza kesildi.
12.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:04
Mersin'de, bin 149 motosiklet sürücüsüne 630 bin 696 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosiklet kazalarının en aza indirilebilmesi amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde denetimlerde 5 bin 42 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.
Kontrollerde kusurlu bulunan bin 149 sürücüye kask takmamak, ehliyetsiz kullanım suçlarından 630 bin 696 lira ceza verildi.
Kaynak: AA