Mersin'de kusurlu motosiklet sürücülerine ceza Mersin'de, bin 149 motosiklet sürücüsüne 630 bin 696 lira ceza kesildi.

Mersin'de, bin 149 motosiklet sürücüsüne 630 bin 696 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosiklet kazalarının en aza indirilebilmesi amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde denetimlerde 5 bin 42 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

Kontrollerde kusurlu bulunan bin 149 sürücüye kask takmamak, ehliyetsiz kullanım suçlarından 630 bin 696 lira ceza verildi.

Kaynak: AA