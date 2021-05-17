Mersin'de kurtların saldırısı sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu
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Mersin'de kurtların saldırısı sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kurtların saldırısı sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesine bağlı 2 yaylada, farklı ağıllara giren kurtlar, 70 küçükbaş hayvanı telef etti.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı 2 yaylada, farklı ağıllara giren kurtlar, 70 küçükbaş hayvanı telef etti.

İlçeye bağlı Tozlu ve Kızılova yaylalarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilere ait ağıllara kurt sürüsü girdi.

Kurtların saldırısı sonucu 5 besiciye ait 70 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu, 8 hayvan yaralandı.

Besici Salim Dinç, AA muhabirine, olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Sesler duyması üzerine evinin yanındaki ağıla gittiğini ifade eden Dinç, "Ağılda gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Koyunlar korkmuş, keçiler taşların üzerine çıkarak bağırıyorlardı. Kurt saldırısı olduğunu fark ettim. Kurtlar ağıl kenarlarında duvarlardan atlayarak içeri girmiş ve hayvanlarımızı telef etmiş. İnşallah bir daha yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

Besiciler, bu durumun yaşanmaması için gece nöbet tuttuklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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