Mersin'de kurduğu tuzakla atmaca avlayan kişiye 19 bin 933 lira ceza verildi
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Mersin'de kurduğu tuzakla atmaca avlayan kişiye 19 bin 933 lira ceza verildi

10.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:26
Mersin'de kurduğu tuzakla atmaca avlayan kişiye 19 bin 933 lira ceza verildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, mısır tarlasına kurduğu tuzakla atmaca avlayan kişiye 19 bin 933 lira ceza kesildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, mısır tarlasına kurduğu tuzakla atmaca avlayan kişiye 19 bin 933 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Atayurt Mahallesi'nde bir kişinin kendine ait mısır tarlasında kurduğu tuzakla atmaca avladığını tespit etti.

Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 19 bin 933 lira ceza kesilen şüphelinin yakaladığı iki atmaca, Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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