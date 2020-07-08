Mersin'de kurban satış alanı hazırlanıyor Mersin'in Yenişehir ilçesinde hayvan satış yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde hayvan satış yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde küçük ve büyükbaş

hayvan satışı yapacak satıcılar için alan tahsis etti.

Açıklamada, satış alanında yer alacak satıcıların yarından itibaren belediyeye başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Başvuruları kabul edilen satıcılar, 15 Temmuz'dan itibaren alanda satışa başlayabilecek.

Kaynak: AA