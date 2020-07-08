Mersin'de kurban satış alanı hazırlanıyor
Mersin'in Yenişehir ilçesinde hayvan satış yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak.
08.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:18
Mersin'in Yenişehir ilçesinde hayvan satış yerleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde küçük ve büyükbaş
hayvan satışı yapacak satıcılar için alan tahsis etti.
Açıklamada, satış alanında yer alacak satıcıların yarından itibaren belediyeye başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.
Başvuruları kabul edilen satıcılar, 15 Temmuz'dan itibaren alanda satışa başlayabilecek.
Kaynak: AA