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Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

AA - Güncel
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, menfez köprüden kumsala devrilen otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, menfez köprüden kumsala devrilen otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

H.F'nin kullandığı 33 MB 3355 otomobil, Ayaş Mahallesi Merdivenli Kuyu Plajı yakınındaki menfez köprüden geçerken sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Köprü demirlerini aşan araç, yaklaşık 8 metrelik yükseklikten plaja devrildi.

Kazada yara almayan sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, vinç yardımıyla otomobili kumsaldan çıkardı.

Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

Kumsala devrilen otomobili itfaiye çıkardı

AA - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Mersin, Güncel, Haberler

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