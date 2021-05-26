Mersin'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
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Mersin'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası

Mersin'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 13 bin 944 lira ceza verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 13 bin 944 lira ceza verildi.

Jandarma ekipleri, Tömük Mahallesi'nde kumar oynatıldığını belirlediği bir eve baskın düzenledi.

Ekipler, ikametteki 6 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 13 bin 944 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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