Mersin'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
Mersin'in Erdemli ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 13 bin 944 lira ceza verildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye 13 bin 944 lira ceza verildi.
Jandarma ekipleri, Tömük Mahallesi'nde kumar oynatıldığını belirlediği bir eve baskın düzenledi.
Ekipler, ikametteki 6 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 13 bin 944 lira ceza uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal