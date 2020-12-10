Mersin'de kumar oynayan 11 kişiye 9 bin 900 lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye toplamda 9 bin 900 liralık para cezası uygulandı.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Reşadiye Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin operasyonunda, dernekteki 11 kişiye hem kumar oynadıkları hem de sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 9 bin 900 lira ceza kesildi.

Derneğin yöneticisi, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt