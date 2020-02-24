Mersin'de kumar oynatılan sendika binası sekizinci kez mühürlendi

24.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:18

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen sendika binası sekizinci kez mühürlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen, "Yazılım İşlem İşçileri Sendikası"nın bulunduğu Yenice Mahallesi'ndeki binada "mühür fekki" (mühür bozma) yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kontrole giden jandarma ekipleri binadaki mührün bozulduğunu tespit etti.

Daha önce de yedi kez mühürlendiği öğrenilen bina, yeniden mühürlenerek yöneticiler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA