Kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi
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Kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

01.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:55

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenice Mahallesi'ndeki binada kumar oynandığı istihbaratına ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Bina önüne gözcü konulduğunu, kapılarının da içeriden kitlendiğini tespit eden ekipler, Tarsus Belediyesinden tahsis edilen iş makinesiyle duvarı kırarak binaya girdi.

Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 89 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, 2 projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi.

Ekipler, kumar oynattığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi
Kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi
Kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi
Kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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