Mersin'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza kesildi

01.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:17
Mersin'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza kesildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hem kumar oynadıkları hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza verildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, hem kumar oynadıkları hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi'ndeki bir binada kumar oynandığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Binaya operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Genelgede dikkat çeken detay! 7 hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin yok
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi
Ölümüyle milyonları ağlatan Maradona'yı anmayı reddetti, sözleri dünyayı şaşkına çevirdi

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu hükümleri gereği 9 bin 800 lira, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 44 bin 100 lira, bulaşma riskini arttıran şans oyunları oynamaktan da 25 bin 200 lira olmak üzere toplamda 79 bin 100 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi de sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

İlgili Haberler

Eskişehir'de, kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 112 bin 500 lira ceza
Eskişehir'de, kumar oynarken yakalanan 28 kişiye 112 bin 500 lira ceza
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 20 kişiye, 87 bin 500 lira ceza
Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 20 kişiye, 87 bin 500 lira ceza
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Orhun Ene Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 79 bin 100 lira ceza kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 10:20:42. #1.15#
title