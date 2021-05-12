Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 24 bin 156 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 24 bin 156 lira ceza kesildi

Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 24 bin 156 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir sitede kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 24 bin 156 lira para cezası uyguladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir sitede kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 24 bin 156 lira para cezası uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi'ndeki sitede kumar oynandığı ihbarı alan ekipler, çalışma başlattı.

Siteye düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 11 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 14 bin 696 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 9 bin 460 lira olmak üzere toplam 24 bin 156 lira idari para cezası uyguladı.

Adresteki aramada, bir ruhsatsız tabanca ve oyun kağıtları ele geçirildi.

Kumar oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

Cansız bedeni çıplak halde ormanlık alanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti 4 yıl sonra sperm örneği aydınlattı
Cansız bedeni çıplak halde ormanlık alanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti 4 yıl sonra sperm örneği aydınlattı
Kalıp çakarken 15 metre yüksekten düşen işçi öldü
Kalıp çakarken 15 metre yüksekten düşen işçi öldü
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Tarkan Beren Saat Cem Yılmaz Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 24 bin 156 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:16:52. #1.14#

title