Mersin'de Kumar Operasyonu

Mersin'de bir kahvehanede tombala oynadıkları belirlenen 5 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası kesildi.



Alınan bilgiye göre, Yanıkkışla Mahallesi'nde bir kahvehanede tombalayla kumar oynatıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehanenin sahibi O.G. hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynayan 5 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uygulandı.