Mersin'de kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'de kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kullanılmayan bir evin odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kullanılmayan bir evin odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi 1835 Sokak'ta Ş.İ'ye ait kullanılmayan evin bahçesindeki odunlukta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin bir odasına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde ve odunlukta hasar oluştu.

Mersin'de kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de kullanılmayan bir evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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