Mersin'de kullanılmayan binada çökme

25.10.2019 12:56

Mersin'de sit alanı olarak belirlenen ve kullanılmayan 2 katlı binada çökme meydana geldi.

Merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Cemal Paşa Mahallesi'nde 2 katlı kullanılmayan eski bir binanın üst katı çöktü.

Çökmenin etkisiyle caddede moloz yığını oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler de caddede biriken tahta ve taş yığınını temizledi.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken ekipler binada koruma tedbirleri için çalışma başlattı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yalçın Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çökmenin olduğu binanın eski ve tescilli olduğunu söyledi.

Yaşanan olay sonrasında belediye ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğunu dile getiren Erdem, "Bir çökme yaşandı. Can kaybı ve yaralanma olmadı. Enkaz yerinden kaldırıldı. Böyle sıkıntıların yaşanmamasını diliyoruz. Sit alanı olduğu için bu tür binalarda koruma tedbirleri alıyoruz. Koruma tedbirleri belediyemiz tarafından yapıldı. Şu an yine gerekli tedbirleri alacağız. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekle getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA