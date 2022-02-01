Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 32 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 32 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Akarsu Mahallesi'nde 32 küçükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişiyi Tarsus'ta, bir şüpheliyi de Adana'da yakaladı.
Suçlarını itiraf eden şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri 32 küçükbaş hayvanı Şanlıurfa'da bularak, sahibine teslim etti.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel