Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiası Mut ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Mut ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gökçetaş Mahallesi Şanşa Yaylası'nda bir ağıldan 5 keçinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, durumu şüpheli bir kamyonetin Karaman istikametine gittiğini belirledi.

Bunun üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmada şüpheli kamyonet il girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada küçükbaş hayvanların kesilerek parça et haline getirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA