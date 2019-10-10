Mersin'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

10.10.2019 15:20

Silifke ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler bir çiftçiye ait 10 küçükbaş hayvanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada küçükbaş hayvanları çaldıkları belirlenen iki şüpheli Taşucu Mahallesinde gözaltına alındı.

Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA