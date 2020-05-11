Mersin'de kuaförler, güllerle karşılandı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin geçici süre kapatılmasının ardından bugün yeniden hizmet vermeye başlayan kuaförler, esnaf komşuları tarafından alkış ve güller ile karşılandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin geçici süre kapatılmasının ardından bugün yeniden hizmet vermeye başlayan kuaförler, esnaf komşuları tarafından alkış ve güller ile karşılandı.Erdemli'de bugün 130 kadın ve erkek kuaförü, uzun süre sonra yeniden işbaşı yaptı. İlçede bulunan 'berberler sokağı', yeniden hareketlenirken, komşu esnaf da kuaförleri alkışlayıp, güller vererek karşıladı. Sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak, müşterilerine hizmet vermeye başlayan kuaförler, iş yerlerini yeniden açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: DHA