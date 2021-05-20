Mersin'de "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
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Mersin'de "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Mersin'de 'kripto para yatırımı' ve 'garantili bahis kuponu' vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, sahte linklerle ele geçirdikleri sosyal medya hesapları aracılığıyla "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de, sahte linklerle ele geçirdikleri sosyal medya hesapları aracılığıyla "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankamatiklerden para çeken 7 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Takibe alınan 7 şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların üzerinde 48 bin lira bulundu.

Emniyete götürülen zanlıların, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan çalışmada, gönderdikleri sahte linkler aracılığıyla vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, suç örgütünün elebaşının da arasında olduğu 5 zanlıyı daha gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde, zanlıların İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşayan 12 kişiyi yaklaşık 100 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılıkça serbest bırakıldı.

Mersin'de 'kripto para yatırımı' ve 'garantili bahis kuponu' vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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