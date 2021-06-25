Mersin'de kripto para hesabını ele geçirmek istedikleri kişiyi kaçıran 4 zanlı tutuklandı
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Mersin'de kripto para hesabını ele geçirmek istedikleri kişiyi kaçıran 4 zanlı tutuklandı

Mersin'de kripto para hesabını ele geçirmek istedikleri kişiyi kaçıran 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, kripto para hesabını ele geçirmek istedikleri kişiyi, kendilerine polis süsü vererek silah zoruyla kaçırdıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'de, kripto para hesabını ele geçirmek istedikleri kişiyi, kendilerine polis süsü vererek silah zoruyla kaçırdıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki Ş.Ö'nün Gözne yolunda bulunan bir restoran önünden kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından, kafasına silah dayamak suretiyle zorla araca bindirilerek alıkonulduğu bildirildi.

Ş.Ö'nün kripto para hesabındaki paraları almak isteyen şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çok yönlü çalışmalar ile tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerden M.B.Y'nin Tarsus ilçesinde, S.Y'nin kent merkezinde, C.Y. ve M.T'nin Adana'da gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma", "cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.

Öte yandan zanlıların, restoranın önünden alıkoydukları Ş.Ö'yü araçtan indirdikten sonra kaçmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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