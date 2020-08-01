Mersin'de kreş çocuklarına bayram hediyesi
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Mersin'de kreş çocuklarına bayram hediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hazırladığı hediyelerle Kurban Bayramında da 7'den 70'e birçok kadına ve çocuğa ulaştı.

Mersin'de kreş çocuklarına bayram hediyesi
01.08.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:08

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hazırladığı hediyelerle Kurban Bayramında da 7'den 70'e birçok kadına ve çocuğa ulaştı.

Bu kapsamda, Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesindeki Adile Teyze ile Akdeniz ilçesi Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi yerleşkesindeki Münir Özkul kreşlerinde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar sosyal mesafeli kelebek kanatları takarak müzik eşliğinde dans etti. Çocuklara içerisinde şeker, balon ve bardağın yanı sıra büyütecin de bulunduğu çeşitli hediyeler verildi.

83 yaşındaki Emine Bakır'a hediyeleri götürüldü

Ekipler ayrıca, 83 yaşındaki Emine Bakır'a da Kurban Bayramı hediyesi götürdü. Geçtiğmiz günlerde, 'Git, dinle, çöz' projesi kapsamında, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Emine Bakır'ı ziyaret eden ekipler, sorunları yerinde inceleyip çözüme kavuşturmuştu. Görme engelli Bakır'ın yaşadığı tek göz odalı müstakil evi temizleyen ekipler, Bakır'a günlük yemek ve manevi destek gibi hizmetler sunmuştu.

Belediye ekiplerinden bir de bayram hediyesi talep eden Bakır'ın talebi yerine getirildi. Ekipler, Kurban Bayramında Bakır'a talep ettiği meyvelerin en güzellerinden seçerek evine ulaştırdı. Ayrıca Bakır'a çeşitli renklerde tülbentler götürüldü. Memnuniyetini dile getiren 83 yaşındaki Emine Bakır, "Başımızdan eksik olmasınlar. Temizlediler de burayı, ellerine sağlık. Bana muz getirsinler, yazma getirsinler, sabun getirsinler dedim, getirdiler. Ellerine sağlık" dedi.

"Çocuklarla ilk bayramımıza bir 'merhaba' diyelim dedik"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, bayram dolayısıyla kreşlerde düzenledikleri kutlamalardan söz ederek, "Kreşler açıldıktan sonra çocuklarımızla ilk bayramımız. Çocuklar annelerine bayram kartları hazırlamışlar. Bizler de onlara küçük hediyeler hazırladık. İlk bayramımıza bir merhaba diyelim dedik. Eğitim odaklı hediyeler seçildi. Zaten kreş koordinatörümüz vizyonu geniş bir arkadaşımız. Seçtiği hediyelerle çocukları laboratuvar ortamına şimdiden alıştırmaya çalışıyor. Bütün çocuklarımızın ve ailelerinin bayramını kutluyoruz. Hep birlikte nice sağlıklı, güzel bayramlara" diye konuştu.

Ayrıca ekipler tarafından kentin farklı mahallelerindeki dezavantajlı çocuklara ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kadın Sığınma Evi'ndeki çocuklara bayramlık dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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