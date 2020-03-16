Mersin'de köy okullarında eğitim gören öğrencilere ayakkabı yardımı Mersin'in Mut ilçesinde bir muhtarın başlattığı yardım kampanyasıyla toplanan 500 ayakkabı, 6 köy okulundaki öğrencilere ulaştırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir muhtarın başlattığı yardım kampanyasıyla toplanan 500 ayakkabı, 6 köy okulundaki öğrencilere ulaştırıldı.

Bozdoğan Mahallesi Muhtarı İbrahim Pelit, yardım kampanyası için İstanbul'da öğretmenlik yaptığı yıllardaki öğrencilerinin velileriyle görüştü.

Görüşme sonucunda velilerin desteğiyle toplanan 500 ayakkabı, Çatakbağ, Ilıca, Sakız, Özlü, Bozdoğan ve Alaçam mahallelerindeki okullara götürülerek öğrencilere verildi.

Öğrenciler, kampanya destek verenlere mektup yazarak teşekkür etti.

Pelit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yardımların geleneksel hale gelmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Pelit, "Çocukların mutluluğunu görünce bizim de içimiz ısındı. Yardım yapan hayırseverlerle öğrencilerin iletişimi sağlanmış olup aralarında bir gönül bağı kurmuş olduk. Köy okullarında eğitim alan öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA