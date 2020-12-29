Son dakika haberleri | "Kovid-19 testi" bahanesiyle altın gasbına 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | "Kovid-19 testi" bahanesiyle altın gasbına 4 tutuklama

29.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:33

Son dakika haberler: Mersin'in Mut ilçesinde, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapma" bahanesiyle evine girdikleri yaşlı kadının bileğindeki altınlarını gasbettiği ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapma" bahanesiyle evine girdikleri yaşlı kadının bileğindeki altınlarını gasbettiği ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, "Kovid-19 testi yapacağız" diyerek Yapıntı Mahallesi'nde yaşlı bir kadının evine girildiği ve bileğindeki altınların gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadesiyle şüphelilerin önce yaya olarak daha sonra da otomobille ilçe merkezine kaçtığını belirleyen ekipler, MOBESE kayıtlarından da aracın plakasına ulaştı.

Gasbı ihbar eden komşunun zanlı olduğu ortaya çıktı

Otomobilin, kadının komşusu ve gasbı jandarmaya ihbar eden kişiye ait olduğunu tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Zanlının jandarmadaki ifadeleri üzerine 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin toprağa gömdükleri altınlar da sahibine teslim edildi.

Son dakika haberleri | 'Kovid-19 testi' bahanesiyle altın gasbına 4 tutuklama
Son dakika haberleri | 'Kovid-19 testi' bahanesiyle altın gasbına 4 tutuklama
Son dakika haberleri | 'Kovid-19 testi' bahanesiyle altın gasbına 4 tutuklama
Son dakika haberleri | 'Kovid-19 testi' bahanesiyle altın gasbına 4 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Öznur Çalık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Enis Arıkan Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | "Kovid-19 testi" bahanesiyle altın gasbına 4 tutuklama | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:33:53. #1.14#
title