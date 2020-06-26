Mersin'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı trafik zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında temizlik, hijyen ve maske kullanımını denetleyerek yolcu ile sürücüleri bilgilendirdi.

Açıklamada, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladığı belirtildi.

Kaynak: AA