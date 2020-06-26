Mersin'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
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Mersin'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
26.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:17

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı trafik zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında temizlik, hijyen ve maske kullanımını denetleyerek yolcu ile sürücüleri bilgilendirdi.

Açıklamada, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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