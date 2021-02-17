Mersin'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor
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Mersin'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

17.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:04
Mersin'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Mersin'in merkez Yenişehir Belediyesince ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Mersin'in merkez Yenişehir Belediyesince ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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