Mersin'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor
17.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:04
Mersin'in merkez Yenişehir Belediyesince ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
Mersin'in merkez Yenişehir Belediyesince ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.
Ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal