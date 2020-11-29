Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler ertelendi
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Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler ertelendi

29.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:58
Mersin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler ertelendi

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler mart ayına kadar ertelendi.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geniş katılımlı etkinlikler mart ayına kadar ertelendi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Daha önceden 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin genel kurul toplantıları (barolar ile meslek odaları da dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiş ve kararlaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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