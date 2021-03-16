Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "yüksek riskli" iller arasında yer alan Mersin'in Silifke ilçesinde, tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "yüksek riskli" iller arasında yer alan Mersin'in Silifke ilçesinde, tedbirlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hayat Eve Sığar (HES) koduna ilişkin denetim yaptı.

İlçedeki işletmeler ve semt pazarlarında kontroller gerçekleştiren ekipler, HES kodu olmayan esnaf ve vatandaşları uyardı.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, gazetecilere, artan vaka sayıları nedeniyle tedbirleri sıkılaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşlara HES kodu zorunluluğunu anlattıklarını dile getiren Altunok, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya