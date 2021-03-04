Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Ahmet Erdoğdu ilçedeki iş yerleri, alışveriş alanları ve semt pazarlarında incelemede bulunuldu.

Erdoğdu ve beraberindekiler esnaf ile müşterilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ