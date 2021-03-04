Mersin'de Kovid-19 tedbirleri denetimi
04.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:32
Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Kaymakam Ahmet Erdoğdu ilçedeki iş yerleri, alışveriş alanları ve semt pazarlarında incelemede bulunuldu.
Erdoğdu ve beraberindekiler esnaf ile müşterilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ