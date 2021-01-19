Mersin'de Kovid-19 tedbirleri

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı ekipler cami, sağlık merkezleri, kamu kurumu, sosyal tesis, pazarlar ve duraklarda dezenfekte yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kovid-19 tedbirlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal