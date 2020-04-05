Mersin'de Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalanlara rock müzik konseri Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyanlara internet üzerinden rock müzik konseri verildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyanlara internet üzerinden rock müzik konseri verildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kibrit Kutusu" adlı müzik grubu, belediyenin "Evde Hayat Var Projesi" kapsamında sosyal medyadan canlı yayınla müzikseverlerle buluştu.

Hem kendi şarkılarını hem de usta sanatçıların eserlerini seslendiren gruba, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu süreçte vatandaşların kaliteli zaman geçirmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Hafta boyunca farklı alanlardaki etkinlikleri internet üzerinden düzenlediklerini belirten Tarhan, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği için mücadele ederken, evlerinde kaliteli zaman geçirmesi için de çalışmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde halkımızın karşısına daha farklı sürprizlerle çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Solist Nebi Şengezer de böyle bir konser düzenledikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Kaynak: AA