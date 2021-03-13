Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak

13.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:06
Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adları, kentte açılan "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adları, kentte açılan "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak.

Toroslar Belediyesince, Korukent Mahallesi'ndeki bir parka, Kovid-19 nedeniyle kentte hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının isminin yer aldığı kaideler yerleştirildi.

Vali Ali İhsan Su, parkın açılış töreninde, Kovid-19 sürecini en iyi yürüten ülkelerin başında Türkiye'nin yer aldığını söyledi.

Sağlık alanında yapılan yatırımların, sürecin daha kolay atlatılmasını sağladığını anlatan Su, şöyle konuştu:

"Sağlık alanındaki yatırımların güzel bir şekilde işlemesi de başta sağlık çalışanlarımızın emek ve gayretleriyle mümkün oldu ve olmaya devam ediyor. Her sağlık çalışanımız, özverili ve fedakarca çalışarak, her bir hastamızla özel ilgilenerek bu süreci en az hasarla atlatılması için büyük gayret sarf ettiler. Bu süreçte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını unutmayacağız, bu park onların adının yaşatılması için çok anlamlı ve güzel bir çalışma oldu."

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da salgınla mücadeleyi devlet ve milletin el ele gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bu olağanüstü süreçte cephenin en önünde mücadele eden sağlık kahramanlarımıza minnettarlığımızı sunmak üzere bu parkı düzenledik. Biliyoruz ki kahramanlık, sadece cephede savaşmakla olmaz. Kendilerinin 'Yaşamak mı, yaşatmak mı?' sorusuna 'Tabii ki yaşatmak' cevabı verdiklerine bizzat şahit olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Su, Başkan Yılmaz ve beraberindekilerle açılışı gerçekleştirdi.

Yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerinden "kurallara uyun" çağrısı

Hayatını kaybeden doktor Kemal Aslan'ın eşi Reyhan Aslan, eşini kaybetmenin kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.

Eşinin adının parkta yaşatılacağı için buruk bir sevinç duyduğunu belirten Aslan, "Eşimin adının parkta yaşatılacağını öğrendiğimde yüreğim biraz rahatladı, biraz nefes aldım diyebilirim. Onlar sizin için mücadele ediyorlar, siz de lütfen biraz duyarlı olun ve kurallara uyun." şeklinde konuştu.

Sonay Şahin de yaşamını yitiren eşi Erdinç Şahin'in adının parkta yaşatılmasının acısını bir nebze azalttığını dile getirerek, vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Birol Güven Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların isimleri "Sağlık Kahramanları Parkı"nda yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 18:07:19. #1.16#
title