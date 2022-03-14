Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları törenle anıldı - Haberler

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Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları törenle anıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları törenle anıldı

Mersin'in Toroslar Belediyesince, 14 Bayramı Tıp Bayramı kapsamında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar Belediyesince, 14 Bayramı Tıp Bayramı kapsamında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.

Korukent Mahallesi'ndeki Sağlık Kahramanları Parkı'nda düzenlenen törende, Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.

Kentteki çeşitli hastanelerde görev yapan bazı doktor ve hemşirelerin de katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, törendeki konuşmasında, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kovid-19'a karşı topyekun bir mücadele verildiğini belirten Yılmaz, su mücadelenin kahramanlarının da sağlık çalışanları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine plaket takdim edildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Tıp Bayramı, Toroslar, Mersin, Güncel, Haberler

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