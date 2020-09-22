Kovan taşıyan kamyonet devrildi... Arılar yüzünden kimse araca yanaşamadı
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Kovan taşıyan kamyonet devrildi... Arılar yüzünden kimse araca yanaşamadı

Kovan taşıyan kamyonet devrildi.

22.09.2020 04:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 05:11

Kovan taşıyan kamyonet devrildi... Arılar yüzünden kimse araca yanaşamadı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı.

Kovanlarla birlikte kızgın arılarda etrafa saçılınca arıcıların dışında kaza yerine kimseler yaklaşamadı. Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi. Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametine saçıldı. Kızgın arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı. Kovanların toplanması uzun süre devam edince karayolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kovan taşıyan kamyonet devrildi... Arılar yüzünden kimse araca yanaşamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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