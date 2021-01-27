Mersin'de koruma altındaki 7 yaban keçisi telef oldu
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Mersin'de koruma altındaki 7 yaban keçisi telef oldu

27.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:40
Mersin'de koruma altındaki 7 yaban keçisi telef oldu

Mersin Mut ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan 7 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu.

Mersin Mut ilçesinde avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan 7 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu.

Kozlar Yaylası Mavga Kalesi mevkisinde 7 yaban keçisinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Mut Şefliği'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Ekipler yaptığı imcelemede telef olan yaban keçileri üzerinde ateşli silah yaralanması olmadığını tespit etti.

Hayvanların kayalıklardan uçuruma yuvarlanarak öldüğü ihtimali üzerinde duran ekipler, telef olan yaban keçilerinden numuneler aldı.

Numuneler Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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