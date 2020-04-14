Mersin'de koronavirüsü yenen çift alkışlarla taburcu edildi Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

Kovid-19 teşhisi konulan Güzin (60) ve Celal Demiray (65) çifti, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanedeki 18 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşan çift, taburcu edildi.

Sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine gönderilen Güzin ve Celal Demiray, tedavi sürecinde destek olan hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA