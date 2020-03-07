Mersin'de koronavirüsten korunma yolları anlatıldı
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Mersin'de koronavirüsten korunma yolları anlatıldı

Mersin'de, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yolları anlatıldı.

07.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:42
Mersin'de koronavirüsten korunma yolları anlatıldı

'de, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yolları anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınına ilişkin Kongre ve Sergi Sarayı'nda seminer düzenlendi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli doktor Ufuk Bakmaz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirterek, salgından korunmanın yollarını anlattı.

Bakmaz, internet üzerinde dolaşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların dikkati alınmasını gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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