Mersin'de koronavirüs tedbirleri
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Mersin'de koronavirüs tedbirleri

Mersin'de koronavirüs tedbirleriMERSİN'de, Toroslar Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

12.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:56
Mersin'de koronavirüs tedbirleri

Mersin'de koronavirüs tedbirleri

MERSİN'de, Toroslar Belediyesi, koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

Toroslar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte tedbirlerini arttırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan özel bir ekip, önlem çalışması kapsamında, okullar, camiler, parklar, sosyal tesisler, kültür merkezi ve belediye hizmet binası olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm noktaları titizlikle dezenfekte ediyor.

İlçe genelinde Koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşerilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir" dedi.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının düzenli bir şekilde devam edeceğini kaydeden Başkan Yılmaz; "Son günlerde gündemde olan koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi arttırdık. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımıza ilave olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Virüsün ülkemizde de görülmesi ile vatandaşlarımız arasında tedirginliğin arttığını görüyoruz. Halkımızın bu süreci en iyi şekilde atlatması için salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi devam ettireceğiz ve hep birlikte mücadele edeceğiz. Halkımızın sağlığı önceliğimiz" diye konuştu.

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Mersin'de koronavirüs tedbirleri

Kaynak: DHA

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Mersin'de koronavirüs tedbirleri

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