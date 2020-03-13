Mersin'de koronavirüs salgını süresince borçtan dolayı su kesintisi uygulanmayacak
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Vahap Seçer, Koronavirüs, Mersin, Güncel

Mersin'de koronavirüs salgını süresince borçtan dolayı su kesintisi uygulanmayacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüs salgının etkisi geçene kadar su borcundan dolayı su kesintisi yapmayacaklarını, borç nedeniyle suyu kesilen meskenlere de yeniden su vereceklerini açıkladı.

13.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:19
Mersin'de koronavirüs salgını süresince borçtan dolayı su kesintisi uygulanmayacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, koronavirüs salgının etkisi geçene kadar su borcundan dolayı su kesintisi yapmayacaklarını, borç nedeniyle suyu kesilen meskenlere de yeniden su vereceklerini açıkladı.


Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart Ayı İkinci Bileşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Seçer, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan 'koronavirüs' salgınıyla ilgili aldıkları önlemleri meclis üyeleriyle paylaştı. Seçer, bütün kurumlarla irtibat halinde olduklarını, okullar ve ibadethanelerde alınacak tedbirler konusunda ortak çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü hocaları tarafından salgın ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına eğitimler verildiğini anlatan Seçer, "Daha sonra biz belediye olarak salgın planı hazırlayarak 6 Şubat'ta İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdik. Mart ayı başında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yine kendi hekimlerimiz tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri düzenledik" dedi.


Toplu taşıma araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor


Toplu taşıma araçlarının günlük temizliklerinin yanı sıra ULV yöntemi ile dezenfeksiyona başladıklarını ve bu çalışmaların devam ettiğini ifade eden Seçer, "Günlük 100 bin yurttaşımıza hizmet verdiğimiz toplu taşıma araçlarımızda detaylı temizlik yapılıyor. Otobüsün içi, dışı deterjanla yıkanıyor. Daha sonra çamaşır suyuyla yıkanıyor. Klordioksit alımına çıktık, piyasada sıkıntılar var teminle ilgili ama bir miktar aştık. Geçtiğimiz günlerde Şoförler Odası ile başlattığımız bir uygulama oldu. Minibüslerde, dolmuşlarda ozon ile dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü de hassasiyetle halk otobüslerinde, dolmuşlarda denetimleri yapıyorlar. Camiler, Cem evleri, kiliseler dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor ve tutulmaya devam edilecek. Kurumlarımızla beraberce ortaklaşa bu çalışmaları sürdüreceğiz. Temizlik personeline uygulamalı eğitimler de veriyoruz. Vatandaşlarla sıkça temasta bulunulan, biyolojik risk faktörleri taşıyan, personel-vatandaş etkileşiminin fazla olduğu birimlerimize el dezenfektanı dağıtımı yaptık" diye konuştu.


Salgın boyunca Mersin'de hijyen için su kesintisi yapılmayacak


'Koronavirüs' salgını riskinin azaltılması için temizliğin önemine işaret eden Seçer, risk geçene kadar, borçtan dolayı su kesintisine gitmeyeceklerini açıkladı. Seçer, "Su borcundan dolayı su kesintisi yapılmayacak. Ucu açık bir tarih. Bu sorun ortadan kalkana kadar. Biz 300 TL'nin üzerindeki faturalarda belirli uyarılardan sonra su kesintisi yapıyorduk. Bunu yapmayacağız. Bir süre durduruyoruz. Daha önce borcundan dolayı suları kesilenler var. Kesilen meskenlere sularını yeniden vereceğiz. Bu süreç içerisinde herkesi temizliğe, titizliğe riayet etmesi konusunda uyarmış olacağız" ifadelerini kullandı.


Yaşlılara özel hizmet


Virüs riski nedeniyle yaşlı ve engellilerin evde bakımına yönelik çalışmaların daha titiz yürütülmesi gerektiğine değinen Seçer, "Evde sağlık ekiplerimiz özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evde muayene ve tedavi hizmetlerine devam ediyor. Bu hastalık daha çok yaş almış vatandaşlarımıza tehlike oluşturuyor ve daha hassasiyetle, onları da uyararak bu hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Alzheimer Merkezi hizmetlerine tedbir amaçlı ara vererek, yaş almışlarımızın takibini evlerinde yapıyoruz. Yaş almış, kimsesiz 120 yurttaşımız var. Bu uygulamamız yeni, birkaç ay önce başlattık. Yaş almışlarımız evlerinde bazı olumsuzluklarla karşılaşıyorlar. Biz bu yurttaşlarımızı birkaç günde hal hatır sormak için arama uygulaması başlattık. Üç güne bir arıyorduk. Son gelişen süreçten bu yana her gün aramaya başladık. Ateş, halsizlik, öksürük olup olmadığı yani bu semptomlarının olup olmadığını içeren sorular soruluyor ve kendileri ile her gün temas kurma yoluyla korunmaları sağlanıyor" şeklinde konuştu.


Uluslararası Mersin Maratonu'nun ekim ayında yapılması planlanıyor


Seçer, Anamur'dan Tarsus'a kadar açıkhava ilanlarına çıkarak, sosyal medyayı kullanarak vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, sportif, kültürel ve sanatsal birçok faaliyeti de salgın nedeniyle iptal ettiklerini kaydetti. Seçer, şöyle devam etti; "Nisan sonuna kadar süreç içerisindeki bütün etkinlikleri iptal ettik. Bizim için en zor olan 20-22 Mart tarihleri arasında yapılacak olan maratonumuzu ertelemek oldu. Federasyonla görüşmeler sürüyor. Muhtemelen ekim ayında yapacağız. Maratonumuza katılım için oldukça ilgi vardı. 42 kilometrelik yarış için yurtiçinden ve dışından 209 sporcu gelecekti. 10 kilometre yarış için 804 sporcu, 5 kilometre halk koşusu için de 150 bin 646 yurttaşımız müracaat etti. Bu müracaatlar baki, iptal edilmedi. Ekim ayında inşallah maratonumuzu gerçekleştireceğiz. Özellikle Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın çok sayıda etkinliği, söyleşiler, konserler, tiyatrolar, toplantılar, rutine bindirilmiş olan programları önümüzdeki karara kadar erteliyoruz."


Toplu taşımada yeni dönemin ilk adımı Tarsus'ta atılacak


Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, belediyenin toplu ulaşımda ilk kez hayata geçireceği ve ilk olarak Tarsus'ta uygulayacağı kamu-özel sektör işbirliğiyle ilgili teklif de gündeme alındı. Başkan Seçer, ilgili madde üzerine yaptığı konuşmada toplu taşımacılıkta yeni bir çığır açacak uygulamayı şu sözlerle özetledi: "Şehrimizde belediye otobüslerimiz, halk otobüslerimiz, minibüsler, dolmuşlar hizmet veriyor. Burada farklı bir yapılanmaya gitmek istiyoruz. Bunu Tarsus'tan başlatmak istiyoruz. Mümkünse artık bu hizmetleri belediye otobüsleri versin. Belediye otobüsleri verirken, halk otobüsleri, minibüsçü, dolmuşçu esnafı bundan mağdur olmadan bu sistem içerisinde olsun. Bu sistemde belediye bir anlamda hizmet satın alıyor. Kilometre başına bir bedel belirliyor. Bütün koşulları, otobüsün rengine, modeline kadar kendisi belirliyor. Üstünde Büyükşehir Belediyesi yazıyor ama kullanan bir önceki dolmuş, minibüs ya da halk otobüsü sahibi. Şu an Tarsus'ta böyle bir çalışma var. Belediye fiili olarak personeliyle, şoförüyle işin içinde değil ama oluşturduğu şartlar olarak tabii ki işin içinde. ya da tam tersi dolmuşçu, minibüsçü işin içinde değil ama minibüsü ya da halk otobüsü kendinin değil ama bir fiili bu yapının içinde. Bunlar bir araya geliyorlar, kooperatif olarak ihaleye giriyorlar. Bu hakları bizden satın alıyorlar. Artık belediye otobüsleri marifetiyle bizim bunlardan alacağımız kilometre başına hizmet karşılığında toplu taşıma yapılmış olacak."


Spor kulübü ve müzik festivaline destek


Toplantıda, komisyonlardan gelen 27, idareden gelen 8 ve gündem dışı 5 madde görüşüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 2020 yılında 500 bin TL maddi destek verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Meclisi, nisan ayı içerisinde yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 19. Uluslararası Mersin Müzik Festivali'ne 500 bin lira destek verilmesini de kararlaştırdı. Meclis toplantısında, Silifke ilçesi Atayurt Mahallesi'ndeki 'Gazi Çiftliği' içerisinde yer alan Gazi Okulunun ve bahçesinin kooperatif çalışmalarında, kadın istihdamına yönelik faaliyetlerde kullanılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapma yetkisinin Başkan Seçer'e verilmesi de kabul edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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