Mersin'de, koronavirüs dezenfeksiyonu çalışmaları başladı MERSİN'de, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları başladı.

MERSİN'de, Çin'de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Ekipler, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda çalışmalarını sürdürürken, hijyen denetimleri de yapıyor.

Gün içinde binlerce vatandaşın kullandığı halk otobüslerinde temizleme ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ibadethanelerde de yaptığı dezenfeksiyon çalışmaları ile salgın hastalıklara neden olabilecek mikroorganizmaları yok ediyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen dezenfeksiyon ve denetleme işlemleri, gün içerisinde periyodik olarak tekrarlanıyor. Ekipler dezenfeksiyon çalışmalarını ve denetimleri Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği işlemler doğrultusunda gerçekleştiriyor.Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaların insanların bir arada olduğu alanlarda yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Kaynak: DHA