Mersin'de koronavirüs denetimleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 16 kişiye toplam 34 bin 920 lira idari para cezası kesildi.

Tarsus Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Caminur Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alması üzerine adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, iş yerinde kumar oynadığı ve yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye 28 bin 620, Ömerli Mahallesi'nde boş bir dairede oyun oynayan ve tedbirlere uymadığı belirlenen 7 kişiye ise 6 bin 300 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan