Mersin'de korona virüs salgını sürecinde sütler, çocuklara evlerinde ulaştırılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgın sürecinde, 'Süt senin gurur Mersin'in' adını taşıyan okul sütlerini ev sütü yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgın sürecinde, 'Süt senin gurur Mersin'in' adını taşıyan okul sütlerini ev sütü yaptı. Okulların 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitime devam etmesi kararının alınması üzerine Büyükşehir Belediyesi, okul sütlerini başta dezavantajlı kesim olmak üzere 13 ilçede yaşayan çocukların evlerine ulaştırmak üzere kolları sıvadı.

Örgün eğitim sürecinde 3 ilçede dezavantajlı mahallelerdeki 35 ilkokuldaki öğrencilere ulaştırılan okul sütleri, çocukların uzaktan eğitim gördükleri nisan ayı boyunca günlük 12 bin, toplamda ise 360 bin adet olmak üzere 13 ilçenin tamamında çocukların evlerine ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca kent merkezine uzak 6 ilçedeki ilkokul çağındaki çocuklara, çocuk klasiklerinden 5 bin adet kitap da hediye ediyor.

'Ev sütü' çalışmaları önce kentin 4 ilçesinde başladı

'Süt senin gurur Mersin'in' projesi kapsamında olağan süreçte Toroslar, Akdeniz ve Tarsus'tan oluşan 3 ilçede dezavantajlı mahallerdeki 35 ilkokulda haftanın 2 günü toplam 56 bin öğrenciye ulaşan okul sütleri, korona virüs salgın sürecinde 'ev sütü' oldu. Okulların uzaktan eğitime geçmesi kararıyla birlikte 'ev sütü' çalışmaları, ilk olarak Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz olmak üzere kentin 3 ilçesinin, 7 dezavantajlı mahallesindeki çocuklara yaklaşık 5 bin adet sütün evlerine ulaştırılmasıyla başladı. 3 ilçenin yanı sıra Tarsus ilçesi Mithatpaşa ve Gazipaşa Mahallesi'nde de evlerinde ders çalışan ve dinlenen çocuklara bin 500 adet süt dağıtıldı.

'Ev sütü' çalışmaları Anamur'dan Tarsus'a tüm ilçelere yayıldı

Nisan ayı boyunca uzaktan eğitimin sürmesi kararının açıklanması üzerine 'ev sütü' çalışmaları ay boyunca kentin 13 ilçesinin tamamına etki edecek şekilde planlandı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü projedeki sütler, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere Anamur'dan Tarsus'a kentteki birçok çocuğa günlük olarak ulaştırılıyor. Nisan ayı boyunca 13 ilçenin tamamında toplam 360 bin adet süt dağıtılacak

Kent merkezine uzak 6 ilçede çocuklara 5 bin kitap desteğinde bulunuluyor

Büyükşehir Belediyesi bu süreçte evlerinde zaman geçiren çocuklara ayrıca kitap desteğinde de bulunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilen kitaplar, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından kent merkezine uzak ilçelerdeki çocuklara ulaştırılıyor.

Kedi ve köpekler için mama dağıtımı da yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde kedi ve köpekler için de çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kedi ve köpekler için belirlenen odak noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakan Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak ilçelerde kedi ve köpekler için mama dağıtımı da yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'ya ulaşarak, kedi ve köpeklerin de bu süreçte açlık çekmemelerini sağlıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA