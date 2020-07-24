Mersin'de köprü boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde köprü boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
24.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:41
Mersin'in Erdemli ilçesinde köprü boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Gök'un kullandığı ve dondurulmuş gıda taşıyan 34 CPD 846 plakalı kamyonet, Kargıcak Köprüsü'nün boşluğuna devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Gök, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç, vinç yardımıyla köprü boşluğundan çıkarıldı.
Kaynak: AA