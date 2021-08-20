Mersin'de köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'de köprü ayağına çarpan demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Mersin'de köprü ayağına çarpan demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Adana-Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, A.K'nin kullandığı 63 YE 557 plakalı demir yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı.
112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat