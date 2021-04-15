Mersin'de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mersin'de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı

MERSİN (İHA) – Mersin'de mart ayında konut satışları yüzde 8,7 oranında artarken, 3 bin 383 konut satıldı.

Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
Son Dakika: Konut satışları mart ayında yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

MERSİN (İHA) – Mersin'de mart ayında konut satışları yüzde 8,7 oranında artarken, 3 bin 383 konut satıldı. Mersin, yabancılara konut satışında mart ayında da Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla Konut Satış İstatistikleri 2021 Mart ayı sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 7 konut satışıyla ilk sırada yer aldı.

Mersin'de martta konut satışı arttı

Mersin'de ise konut satışları, mart ayında 2020 Mart ayına göre yüzde 8,7 oranında arttı. Mart ayında 3 bin 383 konutun satıldığı Mersin, yüzde 3 pay ile konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı.

Yabancılara konut satışlarında üst sıralardaki yerini de koruyan Mersin'de mart ayında 184 konut yabancılara satıldı. Mersin, bu satış sayısıyla İstanbul, Antalya ve Ankara'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Antony Blinken Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Canan Ergüder Mustafa Üstündağ
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de konut satışları mart ayında yüzde 8,7 arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 13:06:31. #1.15#

title