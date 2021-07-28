Mersin'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi
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Mersin'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hakan A'nın kullandığı 33 F 4030 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan kişinin sudan çıkmasına yardım etti.

Bir süre akıntıya kapılan araç da çekiciyle yola taşındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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