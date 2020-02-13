Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı
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Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı evin duvarı yıkıldı, araçtaki 4 kişi yaralandı.

13.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:16
Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

'in ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı evin duvarı yıkıldı, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Neslihan Eren idaresindeki 33 KKT 43 plakalı otomobil, Tosmurlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, yol kenarındaki müstakil evin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkıldı, otomobilin ön tarafı eve girdi.

Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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