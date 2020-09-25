Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü

25.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:52

Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş bir evin çatısına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş bir evin çatısına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman S'nin (23) kullandığı 33 VDK 25 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Sinap Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Yokuş aşağı hızlanan araç, boş bir evin çatısına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin çatısında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Bülent Ersoy Candaş Tolga Işık
Spor Ryan Babel Benik Afobe Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Ateş Sabah Kobani
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 23:52:50. #1.15#
title