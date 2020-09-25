Kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü
25.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:52
Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş bir evin çatısına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, boş bir evin çatısına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman S'nin (23) kullandığı 33 VDK 25 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Sinap Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Yokuş aşağı hızlanan araç, boş bir evin çatısına düştü.
Kazayı gören vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evin çatısında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez