Mersin'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı

Mersin'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonuna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.C. idaresindeki 33 AHB 145 plakalı otomobil, Okan Merzeci Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Otomobil, istasyonda bulunan pompa önündeki demir korkuluğa çarparak durabildi.

Kazada sürücü M.C. ile otomobildeki İ.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar, akaryakıt istasyonunda çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobil ve akaryakıt istasyonunun bazı noktalarında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Muslera Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 04:26:02. #1.13#

title