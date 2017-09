Mersin'de Kivi Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak yetiştirilen kivide yılın ilk hasadı yapıldı. Hasat edilen kivi tarlada kilosu 4 TL'den alıcı bulurken, satılan kiviler başta Rusya olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ermenistan'a ihraç ediliyor.



Yaş sebze ve meyvelerin turfanda üretiminde Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde erik, kayısı ve çilekten sonra kivi de turfanda ilk ürün olarak hasat edildi.



Silifke ilçesinde ilk olarak 2003 yılında Aytekin Günay tarafından Kızılgeçit Mahallesi'nde 1 dönümle başlanan kivi ekimi şu anda 200 dönüme ulaştı. Kivi, Kızılgeçit Mahallesi'nin yanı sıra Sömek, Canbazlı, Ovacık, İmamlı ve Yeğenli mahallelerinde alternatif ürün olarak yetiştirilmeye başlandı.



"Kivi köyümüzü, köylümüz de kiviyi çok sevdi"



Sömek Mahallesi'nde 2009 yılında 1 dönüm bahçeyle başlayan ve şu anda 20 dönüm kivi bahçesi yapan üretici İsmail Çocuk, kivinin köylerini, köylünün de kiviyi çok sevdiğini söyledi. Kivinin ilk dikim aşamasının masraflı olduğunu, dikimden sonra çok büyük masrafları olmadığı ve tamamen doğal yetiştiğini ifade eden Çocuk, "Türkiye genelinde ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizi kivi çok sevdi. Çok iyi kalitede ürün alıyoruz. Her ağaçtan ortalama 70 kilogram meyve hasat ediyoruz. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda kivi hem masrafsız hem de getirisi çok iyi. Kivi üretiminden önce yıllarca sebzecilikle uğraştım. Sebzecilikte girdi ve ilaç maliyetleri çok yüksekti. Kivi'de ise böyle bir şey söz konusu değil. Su ve hayvan gübresinden başka bir şey vermiyoruz. Tamamen organik olarak yetişiyor" dedi.



Aksıfat Barajı bittiğinde bölge kivi bahçeleriyle dolacak



Kivinin olmazsa olmazının su olduğunu belirten üretici İsmail Çocuk, "Kivi üretiminde en önemli etken sudur. Bölgemizde zaman zaman su sıkıntıları çekildiği için insanlar kivi üretiminden korkuyor. Oysa bölgemizde yapımı devam eden bir Aksıfat Barajı var. Bu baraj tamamlandığında vasıfsız ve hiçbir işe yaramayan tarlalar komple kivi üretimi ile can bulabilir. İç piyasa ve ihracatta önemli yer tutan kivi ülke ekonomisine büyük katkı sağlar" diye konuştu.



"İlk kivi diktiğimizde köylü bize güldü"



Alternatif ürün olarak 2009 yılında ilk kivi fidanını dikmeye başladıklarında köylülerin kendilerine güldüğünü söyleyen Çocuk, "Bölgemizde kivi üretimi yaygın olmadığı için ilk fidanlarımızı diktiğimizde köylü bize güldü. Burada kivi yetişmez dediler. Şimdi ise birçok kişi üretim kolaylığı ve gelirinin iyi olmasından dolayı kivi üretimi yapmak istediğini, kendilerine fidan ve dikim aşamasında yardım etmemi istiyorlar" şeklinde konuştu.



"Genç çiftçilere tavsiyemiz kivi üretsinler"



Kivi bahçesinde incelemelerde bulunan Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, "Silifke'de ürün çeşidi çok fazla. 2003 yılında Aytekin Günay'ın Kızılgeçit Mahallesi'nde kivi deneme üretimi yapmasıyla başlayan süreç sonunda bugün 200 dönüm kivi üretim alanına ulaştık. Bölgemizde turfanda her üründe olduğu gibi kivide de yüksek kalite yakalanmıştır. Çiftçimiz memnun. Üreticimiz dönümden 4-5 ton ürün alıyor. 10 dönümlük bir bahçeden 150 bin TL para kazanılabiliyor. Yetiştiren memnun, alıcısı memnun. Genç çiftçilerimize tavsiyemiz kivi üretimine geçsinler" ifadelerini kullandı.



Bir dönüm araziye 80 tane kivi fidanı dikilebildiğini, dikimden 3 yıl sonra ise verim vermeye başladığını ve yetişmiş bir ağacın ortalama 70 kilo meyve verdiğini söyleyen Doygun, "Türkiye'de yılın ilk kivi hasadını 1 Eylül'de Silifke'den yaptık. Şu an tarlada toptan kilosu 4 TL'den alıcı buluyor. Özellikle birçok ülkeye de ihraç edilmesinden dolayı üretici fiyattan memnun" dedi. - MERSİN