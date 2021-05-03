Mersin'de kısıtlamada kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi
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Mersin'de kısıtlamada kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi

Mersin'de kısıtlamada kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde Şehitkerim Mahallesi'ndeki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kumar oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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